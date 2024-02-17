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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ي كورة – يشعر عشاق نادي ريال مدريد بحسرة بسبب غياب النجم الانجليزي المتألق جود بيلينغهام عن تشكيلة الفريق الذي سيواجه نادي لايبزيغ الالماني مساء اليوم في ذهاب الدور الثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا حيث كان لحضوره ان يصنع الفارق لصالح النادي الملكي. وعودة الى سجلات بيلينغهام ضد نادي لايبزيغ عندما كان يلعب في المانيا مع بوروسيا دورتموند نجد ان الرهان عليه هو رهان خاسر و هو ما تؤكده ارقامه التهديفية. و لعب بيلينغهام ضد لايبزيغ ست مباريات في الدوري و الكاس دون ان يسجل او يصنع أي هدف وتلقى أربع هزائم مقابل انتصارين. كم هدف سجل جود بيلينغهام ضد لايبزيغ؟ .

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