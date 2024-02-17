محافظ تعز يوجه باعتماد أجور الفريق الهندسي لمحطة عصيفرة واحتياجات التشغيل

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ تعز نبيل شمسان اليوم السبت، بإعتماد مخصصات وأجور الفريق الهندسي المكلف بإصلاح وصيانة محطة عصيفرة للكهرباء ومكافأة شهرية لأفراد الحراسة للمحطة.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة تعز، أن توجيهات المحافظ شمسان تضمنت الاعتمادات للفريق الهندسي حتى الانتهاء من صيانة وإصلاح مولدات المحطة والشبكة.

ووجّه المحافظ، مدير المحطة بالرفع بالاحتياجات المطلوبة لتشغيل المولدات، وإصلاح ماتبقى من المولدات، والشبكة وتقدير التكلفة المطلوبة للتشغيل والخطة والدراسة المفصلة لعملية تشغيل المحطة بشكل مستمر ومستدام بحيث يتم الرفع بها للحكومة لتمويلها.

وأشار إلى أن السلطة المحلية تقدم الدعم والتسهيل لكل الجهود والحلول الممكنة لإصلاح وصيانة المحطة أو عودة الكهرباء لكل المواطنين وبشكل دائم بجانب ما قدمته من دعم بلغ (158.673.986) مليون ريال من موازنة السلطة المحلية منها مبلغ ( 58,960,417) ريال خلال العام 2023م ومبلغ ( 99,713,569) ريال خلال العام 2024م.