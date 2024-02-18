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في مقدمة لافتعال أزمة قبيل رمضان.. مليشيا الحوثي توقف ضخ الغاز المستورد إلى الأسواق المحلية

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المنامة - ياسر ابراهيم - أوقفت مليشيا الحوثي الإرهابية، ضخ شحنات الغاز المستورد عبر موانئ الحديدة، إلى الأسواق المحلية وسط مخاوف من افتعال أزمة معروض قبيل شهر رمضان المبارك.
 
وقالت مصادر خاصة، إن مليشيا الحوثي ترفض منذ عشرة أيام، تفريغ شحنات الغاز المستورد إلى الشاحنات إلا بانتقائية شديدة، وتوزيع محدود لأسواق محافظات قريبة.
 
ونشر ناشطون وسائقو شحن ثقيل عشرات الشاحنات "القاطرات" في طابور طويل ينتظرون دورهم أمام ميناء الصليف في الحديدة لنقل الغاز إلى المحافظات.
 
وحسب المصادر فإن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تعمد منع توزيع الغاز يهدف إلى إنشاء سوق سوداء قبيل موسم شهر رمضان.
 
ومنذ مارس من السنة الماضية منعت مليشيا الحوثي شراء الغاز المحلي من مأرب، وأنشأت شركات بديلة تعمل على استيراده من الخارج عبر شركات تتبع قياداتها، وتبيعه بسعر يصل إلى ثلاثة أضعاف السعر المحلي.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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