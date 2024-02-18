مقتل وإصابة ستة أشخاص في تجدد لاشتباكات قبلية تغذيها مليشيا الحوثي بالعدين غربي إب

قتل وأصيب ستة أشخاص في تجدد لاشتباكات قبلية تغذيها مليشيا الحوثي في مديرية العدين غربي محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مواجهات قبلية اندلعت صباح أمس بين مسلحين قبليين في قرية "ثعوب" بعزلة "خُباز" في مديرية العدين، وأدت إلى سقوط قتيل وخمسة جرحى.



وأضافت المصادر أن الاشتباكات تجددت بين قبيلة بني" الشهاري" وأسرتي "الدميني" و "الواصلي" بعد قيام أحد المسلحين بإطلاق النار على المواطن "منصور عبدالله مهيوب الشهاري" أثناء عودته إلى منزله بالمنطقة على إثر صلح قبلي تم ابرامه مطلع الشهر الجاري.



وبحسب المصادر فإن الشهاري تعرض لإطلاق نار من أحد عناصر الطرف الآخر وجرى نقله إلى المستشفى إلاّ أنه فارق الحياة، لتندلع على إثرها اشتباكات متقطعة بين الجانبين خلفت خمسة جرحى حتى الآن.



ويُتهم المشرف الأمني لمليشيا الحوثي في العدين المدعو " "أبو حسين الهاروني" بتأجيج الصراع في المنطقة وتعطيل كل المساعي المحلية والقبلية بتسوية النزاع بمافي ذلك الصلح الأخير الذي أبرم مطلع فبراير الجاري.



وتشهد عزلة خُباز التابعة لمديرية العدين، صراعاً مسلحاً تغذيه مليشيا الحوثي منذ نحو عامين وسقط فيها حتى الآن تسعة قتلى وعشرات الجرحى من طرفي الصراع علاوة على تضرر عدد كبير من المنازل والممتلكات.

