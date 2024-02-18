اغتيال مدير دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - اغتيل مدير دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن صالح فرحان بن جلال، على يد مجهولين في العاصمة المصرية القاهرة.



وقالت مصادر متطابقة، إن اللواء المهندس "بن جلال" عُثر عليه مقتولاً داخل شقته في منطقة فيصل بالعاصمة المصرية القاهرة، الليلة الماضية، بعد يومين من انقطاع التواصل به.



وأضافت المصادر أن أقاربه المتواجدين في مصر حاولوا الاتصال به طوال يومين وعندما لم يصلوا إليه قاموا بكسر باب شقته ووجوده مقتولاً مكبلاً وعلى جسده عدة طعنات.



وحسب المصادر فإنه تسجيلات الكاميرا القريبة من منزله أظهرت أن آخر خروج له كان ظهر الخميس الفائت إلى إحدى البقالات القريبة من منزله.



ولفتت المصادر إلى أن الأمن المصري قام بإغلاق مكان الحادثة البدء بالتحقيقات لكشف ملابساته.



ولم يصدر حتى كتابة هذا الخبر 11:45 صباحاً أي بيان رسمي من وزارة الدفاع عن الحادثة.



يُشار إلى أن اللواء "بن جلال" أحد أبناء "آل قزعة" بقبلية عبيدة في محافظة مأرب، وكان من أبرز قادة الجيش الوطني الذين واجهوا ميليشيا الحوثي الانقلابية.



واشتهر اللواء بن جلال بعمله في الصناعات العسكرية منذ كان في قوات الحرس الجمهوري بعهد الرئيس السابق صالح، حيث قام بتطوير عدد من المدرعات العسكرية، قبل أن يلتحق بصفوف الجيش الوطني بعد الانقلاب ويواصل عمله في التصنيع العسكري من مأرب ويُعيّن مديراً لدائرة التصنيع العسكري في وزارة الدفاع.

