شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل يمكن أن تحدث لك جلطة ولا تدري بها؟..طبيب سعودي يجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عن إمكانية حدوث جلطة للشخص دون أن يدري. وقال "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول شخص: "هل ممكن تجي للإنسان جلطة بالقلب وما تأثر عليه وما يدري عنها إلا بالأشعة؟". وأجاب: "نعم؛ لذا فإن الوقاية أفضل بكثير من العلاج، وذلك بالفحوصات الدورية والتحكم في الأمراض المزمنة"..

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