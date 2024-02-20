شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أبشع جريمة في تاريخ الوطن العربي .. مُسن يذبح ابنة شقيقته ذات الخمس اعوام؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقدم ذئب بشري على ذبح إبنه اخته ذات الخمس سنوات في محافظة لحج جنوبي اليمن .

وقالت مصادر محلية متطابقة رصدها المشهد اليمني ان جريمة مروعة حدثت في منطقة خور عمير في محافظة لحج بعد إقدام احد الأشخاص بذبح بنت أخته الصغيرة والتي تبلغ من العمر مايقارب الخمس سنوات .وأضافت المصادر انه تم القبض على المتهم خلال محاولته الهروب والدماء على ملابسه في جريمة تحولت إلى قضية رأي عام في لحج نظرا لبشاعتها .

وأشارت أن الحادثة وقعت في منطقة خور عميرة محافظة لحج ، وقبض الأهالي على الجاني وتم تسليمه إلى القائد بالوية العمالقة حمدي شكري.

وأعرب ناشطون عن استنكارهم وحزنهم لهذه الجريمة النكراء التي تنم عن قلة ضمير وإنسانية ، وطالبوا بتطبيق أقصى عقوبة على الجاني.

وناشد الناشطون السلطات المحلية والأمنية بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها ودوافعها ، وحماية حقوق الطفلة وأسرتها.

وأشاروا الى أن هذه الجريمة تنضم إلى سلسلة من الجرائم المروعة التي تستهدف الأطفال في اليمن ، والتي تتطلب تحركا عاجلا لمواجهة اسباب العنف في اليمن ضد النساء والأطفال تحديدا..