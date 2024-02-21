شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات خاطئة عليك تجنبها في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتراب شهر رمضان، يعتاد الكثير من الأشخاص على اتباع الكثير من العادات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الجسم بشكل عام، مما يتطلب المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.سنعرض أبرز العادات الخاطئة التي يجب الابتعاد عنها خلال شهر رمضان، وفقًا لما ذكره موقع "Timesofindia". عادات خاطئة لا تمارسها في رمضان 1- الإفراط في تناول الطعام يعتبر الإفراط في تناول الطعام من أكثر العادات الخاطئة شيوعًا في رمضان، حيث يمكن إن تؤدي هذه العادة إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وعسر الهضم، والارتجاع المعدي المريئي، والشعور بالنعاس، لذلك يفضل تناول كميات قليلة من الطعام. 2- عدم شرب الماء بكمية كافية يعتاد العديد من الأشخاص على عدم شرب ما يكفي من الماء خلال شهر رمضان، مما يتسبب في الإصابة بالجفاف، وبالتالي فمن الأفضل تناول كميات كافية من الماء خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور خاصًة في الطقس الحار. 3- قلة النوم يرغب بعض الأشخاص في الاستيقاظ أطول فترة لتناول السحور في وقت متأخر اعتقادًا أن ذلك يؤثر إيجابًا على اليوم التالي، ولكنه يعطي نتائج سلبية، لأن ذلك يؤثر على التركيز والصحة العامة بشكل كبير، لذلك يفضل الحصول على قسط كافي من النوم خاصة قبل حلول شهر رمضان. 4- الإفراط في تناول الحلويات الحلويات من أكثر العادات السيئة التي تؤثر على صحة الجسم، فهي بالطبع تتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ إلى جانب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يفضل تناول كميات قليلة بعد الإفطار والابتعاد عن تناولها ثم النوم مباشرة، لأنها بذلك تزيد من الآثار الجانبية بشكل مضاعف. 5- عدم تناول وجبة السحور السحور من الوجبات الضروري الحصول عليها لتجنب أي مضاعفات صحية بما في ذلك الشعور بالجوع في اليوم التالي أو الشعور بالتعب طوال فترة الصيام، لذلك يجب الحرص على تناول وجبة السحور قبل النوم بساعة أو ساعتين