أبين.. إصابة قيادي في الحزام الأمني مع مرافيقه بهجوم مسلح استهدف منزله بلودر

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب قيادي في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، الأربعاء، بهجوم مسلح استهدف منزله بمديرية لودر بمحافظة أبين (جنوب اليمن).

وأكدت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، أن القيادي في الحزام الأمني "صدام غرامة"، أصيب مع اثنين من مرافقيه، في هجوم نفذه مسلحون على منزله في مديرية لودر، يوم الاربعاء.

وأوضحت المصادر، أن المسلحين المجهولين أقدموا على رمي قنابل يدوية إلى منزل "غرامة"، واشتبكوا مع الحراسته.

وقال أحد المصادر، إنه جرى نقل الجرحى لتلقي العلاج، فيما لا المسلحون بالفرار.

ولم يتبنى الهجوم أحد، ولم تصدر السلطات الأمنية في المديرية اول المحافظة أي توضيح عن الحادثة حتى وقت كتابة الخبر.