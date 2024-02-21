الحوثيون: 11 غارة أمريكية بريطانية تستهدف مواقع بمدينة الحديدة غربي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي الأربعاء، عن غارة أمريكية بريطانية استهدفت محافظة الحديدة غرب اليمن مساء الأربعاء، هي الحادية عشرة منذ صباح اليوم. وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأفادت قناة "المسيرة" الحوثية أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة خامسة منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة".



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الجماعة عن هجوم أمريكي بريطاني بـ 4 غارات استهدفت أيضا منطقة رأس عيسى. وفجر الأربعاء، أعلن الحوثيين استهداف محافظة الحديدة بـ 6 غارات أمريكية بريطانية.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الولايات المتحدة وبريطانيا من غاراتهما اليومية في الحديدة ردا على هجمات الحوثيين المتصاعدة ضد السفن الإسرائيلية والداعمة لها في البحر الأحمر.