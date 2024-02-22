شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن علماء بريطانيون يطورون عقار لعلاج نوع مميت من السرطان.. ويكشفون أهم نتائجه السحرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طور العلماء عقارا جديدا وصفوه بـ”الرائع” لعلاج نوع عدواني من السرطان يصعب علاجه.

ويتم تشخيص إصابة الآلاف بورم الظهارة المتوسطة على مستوى العالم كل عام، وهو سرطان يتطور في البطانة التي تغطي سطح بعض أعضاء الجسم، وخاصة بطانة الرئتين، وهو عدواني ومميت. حسب “إندبندنت”

معدلات البقاء

وقال العلماء بقيادة فريق من جامعة كوين ماري في لندن، إن علاجهم الجديد ضاعف معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات إلى أربعة أضعاف.ووفقا للنتائج التي نشرتها مجلة JAMA Oncology، فإن أولئك الذين تلقوا عقار بيغارغيمينايز مع العلاج الكيميائي بقوا على قيد الحياة لمدة 9.3 أشهر في المتوسط، مقارنة بـ 7.7 أشهر لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي والعلاج الكيميائي.

وقال العلماء إن هذا هو أول مزيج ناجح من العلاج الكيميائي مع دواء يستهدف عملية التمثيل الغذائي للسرطان تم تطويره لهذا المرض منذ 20 عاما.وأشاروا إلى أن ADI-PEG20 يعمل عن طريق استنفاد مستويات الأرجينين في مجرى الدم – بالنسبة للخلايا السرطانية التي لا تستطيع تصنيع الأرجينين بسبب فقدان الإنزيم، فهذا يعني إحباط نموها.

طور العلماء عقارا جديدا وصفوه بـ”الرائع” لعلاج نوع عدواني من السرطان يصعب علاجه.

ويتم تشخيص إصابة الآلاف بورم الظهارة المتوسطة على مستوى العالم كل عام، وهو سرطان يتطور في البطانة التي تغطي سطح بعض أعضاء الجسم، وخاصة بطانة الرئتين، وهو عدواني ومميت. حسب “إندبندنت”

معدلات البقاء

وقال العلماء بقيادة فريق من جامعة كوين ماري في لندن، إن علاجهم الجديد ضاعف معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات إلى أربعة أضعاف.ووفقا للنتائج التي نشرتها مجلة JAMA Oncology، فإن أولئك الذين تلقوا عقار بيغارغيمينايز مع العلاج الكيميائي بقوا على قيد الحياة لمدة 9.3 أشهر في المتوسط، مقارنة بـ 7.7 أشهر لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي والعلاج الكيميائي.

وقال العلماء إن هذا هو أول مزيج ناجح من العلاج الكيميائي مع دواء يستهدف عملية التمثيل الغذائي للسرطان تم تطويره لهذا المرض منذ 20 عاما.وأشاروا إلى أن ADI-PEG20 يعمل عن طريق استنفاد مستويات الأرجينين في مجرى الدم – بالنسبة للخلايا السرطانية التي لا تستطيع تصنيع الأرجينين بسبب فقدان الإنزيم، فهذا يعني إحباط نموها..