جامعة الجند تدشن سلسلة احتفالات تخرج الدفعة الثانية

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عدن - ياسمين التهامي - 24 فبراير 2024م شهدت محافظة تعز تدشين سلسلة احتفالات تخرج الدفعة الثانية في جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا، تحت مسمى القادة LEADERS برعاية رئيس الجامعة الدكتور محي الدين القباطي. وتتكون الاحتفالات المركزية من 5 احتفالات، والتي بدأت بحفل مميز لكلية الهندسة وتقنية المعلومات، لعدد 97 طالب وطالبة على قاعة منتزه التعاون. وأكد الدكتور عبدالرقيب غالب، عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات بأن الكلية والجامعة تسير وفق رؤية واضحة ومواكبة للتطورات، لتقديم الرسالة التعليمية ووظائف الجامعة بكل اقتدار، مهنئاً الخريجين والخريجات بهذه المناسبة وكل أسرهم وضيوف الحفل. وأشار عميد الكلية إلى أن مخرجات الجامعة ستكون مميزة وفقاً للمدخلات التي تعتمدها الجامعة في إطار البرامج الأكاديمية الموصفة والكادر الأكاديمي المتميز، والوسائل التعليمية الحديثة، ودعم الطلبة بالبرامج والدورات المساعدة والتأهيلية، التي تصنع منهم خريجين مميزين، متمنياً لهم التوفيق في سوق العمل. ولاقى برنامج الحفل استحسان الجمهور الحاضر، من فقرات فنية متعددة. كما هنأ المهندس عيسى الحمادي زملاءه وزميلاته الخريجين والخريجات ، مثمناً دور الكادر التدريسي وقيادة الجامعة وجهودهم في تذليل الصعاب خلال المرحلة الجامعية، وتوفير البيئة الملائمة. واختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل بهدايا قيمة ، وتوزيع الشهائد على الخريجين والخريجات وأخذ الصور التذكارية في هذه المناسبة الرائعة. وتستأنف سلسلة الاحتفالات يوم غد بالحفل الأول في كلية العلوم الإدارية يتلوه حفل آخر في ذات الكلية، ثم تختتم الاحتفالات بحفلين في كلية العلوم الطبية، آخرها تخرج الدفعة الأولى في قسم الصيدلة وقسم طب الفم والأسنان. حضر الحفل مدراء عموم في السلطة المحلية وقيادات مجتمعية وعسكرية ونخبة من الأكاديميين، والجهات ذات الصلة.

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