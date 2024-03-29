المحويت..وفاة وإصابة نحو 20 مدنياً في حادثة صدام بسوق شعبي في بني سعد

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب نحو 20 مدنياً في حادثة صدام بسوق شعبي في محافظة المحويت (شمالي غرب اليمن).



وقالت مصادر عاملة في قطاع النقل، إن أربعة أشخاص على الأقل توفوا وأصيب أكثر من 15 آخرين، في حادثة صدام (دينا وقاطرة وسيارة) في سوق خميس بني سعد بالمحويت.



وأضافت المصادر أن الضحايا كانوا من المتسوقين والباعة الذي كان يكتظ بهم السوق، لحظة فقدان سائق "دينا" السيطرة على مركبته بعد تعطل الكوابح، واصطدامه بقاطرة وسيارة.



ويشهد السوق حوادث بصورة مستمرة بسبب وقوعه على الخط العام، وسط مطالبات شعبية بتحويله إلى مكان آخر لتحاشي مثل هذه الحوادث المميته.



