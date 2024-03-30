وفاة شاب بماس كهربائي في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب عشريني بماس كهربائي في محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية إن شابا يُدعى "مهند جمال علي مرشد المزاحم"، توفي بعد تعرضه لماس كهربائي، أثناء عمله في مدينة إب مركز المحافظة التي تحمل ذات الإسم.



وبحسب المصادر فإن الضحية ينحدر من شرعب السلام بمحافظة تعز المجاورة.



وخلال الأسابيع الأخيرة تم تسجيل عدد من حالات الوفاة من هذا النوع جراء انتشار شبكات وأسلاك كهربائية مكشوفة تابعة لمحطات الكهرباء التجارية، في ظل غياب أي رقابة على تلك المحطات من قبل الجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي التي تسيطر على المحافظة.

