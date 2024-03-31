نيويورك تايمز: في اليمن.. تجدد الصراع وتزايد الجوع يطاردان أيام رمضان الصعبة

المنامة - ياسر ابراهيم - سلط تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على تفاقم معاناة اليمنيين المعيشية خلال شهر رمضان، حيث تثير الضربات الجوية والتضخم الذي أصاب البلاد بالشلل وانخفاض المساعدات الخارجية ناقوس الخطر بشأن أزمة إنسانية جديدة في أفقر دولة عربية في العالم.



في السنوات التي سبقت الحرب والجوع الذي قلب الحياة اليومية في اليمن رأساً على عقب، اعتاد محمد عبد الله يوسف الجلوس بعد يوم طويل من الصيام خلال شهر رمضان لتناول مجموعة غنية من الطعام. كانت عائلته تتناول العشاء على اللحوم والفلافل والفاصوليا والمعجنات المقلية اللذيذة وأحيانًا كريم الكراميل الذي يتم شراؤه من المتجر.



هذا العام، يبدو الشهر الكريم مختلفًا بالنسبة للسيد يوسف، 52 عامًا، مدرس الدراسات الاجتماعية في مدينة المكلا الساحلية. يفطر هو وزوجته وأطفالهما الخمسة على الخبز والحساء والخضروات. وهو يكسب ما يعادل 66 دولارًا في الشهر، ويشعر بالقلق من أن راتبه يفلت من بين يديه أحيانًا في أقل من أسبوعين، معظمه لدفع فواتير البقالة.



وقال السيد يوسف في إحدى المقابلات: "إنني أكافح من أجل تغطية نفقاتي"، واصفاً كيف أنه حتى قبل شهر رمضان بدأ في تفويت وجبات الطعام لزيادة راتبه الضئيل، ومع ذلك فهو بالكاد يستطيع تحمل أجرة الحافلة إلى وظيفته في مدرسة ابتدائية.



قبل عقد من الزمن، كان راتبه يغطي احتياجات أسرته وأكثر من ذلك. لكن الصراع والفقر والجوع سيطر على معظم أنحاء اليمن. وبينما يؤدي التضخم السريع إلى تآكل قدرتهم الشرائية، وجد اليمنيون من الطبقة المتوسطة مثل السيد يوسف أنفسهم ينزلقون نحو الانهيار الاقتصادي.



يمتنع المسلمون عن الطعام والماء بين الفجر وغروب الشمس احتفالا بشهر رمضان، والذي من المفترض أن يكون وقت العبادة والتجمعات الاحتفالية والأعياد الليلية.



لكنها كانت مناسبة يائسة هذا العام للكثيرين في جميع أنحاء اليمن. حيث تشهد البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، والتي عجلت بها الحرب التي بدأت عام 2014، والتي يحذر الخبراء من أنها قد تنجرف نحو كارثة أعمق.



بعد عامين من الهدوء النسبي، يهدد الصراع في اليمن بالتصاعد مرة أخرى. حيث تهاجم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال البلاد، السفن في البحر الأحمر، ووصفتها بأنها حملة للضغط على إسرائيل بسبب قصفها لغزة. رداً على ذلك، يقوم التحالف المدعوم من الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية على اليمن – وكل ذلك يزيد من تكلفة التأمين على شحن البضائع إلى البلاد، التي تعتمد على الواردات.



ويحتاج أكثر من 18.2 مليون شخص من أصل 35 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، لكن التمويل انخفض مع تحول الجهات المانحة الدولية اهتمامها إلى أزمات أخرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والمجاعة الوشيكة في غزة .



في ديسمبر/كانون الأول، علق برنامج الأغذية العالمي توزيع المواد الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تعيش الغالبية العظمى من اليمنيين.



وقالت الوكالة، التي تديرها الأمم المتحدة، إن القرار جاء بسبب “التمويل المحدود”، فضلا عن الخلافات مع سلطات الحوثيين حول تقليل عدد الأشخاص الذين يتم تقديم الخدمة لهم للتركيز على الأسر الأكثر احتياجا.



وحذرت إيديم ووسورنو، مدير العمليات والترويج في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في 14 مارس/آذار، من تزايد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن في الأشهر الأخيرة. وقالت إن التقدم الذي لاحظته الوكالة خلال العامين الماضيين بات"معرضاً لخطر الانهيار".



وقال بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في اليمن، إن الربيع بشكل عام هو موسم الحصاد الوفير نسبياً في اليمن. لكنه قال إنه يشعر بالقلق مما سيحدث في الصيف والخريف، عندما يأتي "موسم الجوع".



وفي العام الماضي، طلبت الأمم المتحدة مبلغ 4.3 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن، وحصلت على أقل من نصف هذا المبلغ من المانحين. وفي هذا العام، وجهت نداء أكثر تواضعا للحصول على 2.7 مليار دولار .



وقال السيد هوكينز: «إن نقص الغذاء اليوم، أو غدًا، ليس مشكلة كبيرة». لافتاً إلى"أن التأثير التراكمي هو الذي يمثل مشكلة كبيرة، لأن هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الفقر المدقع بالاستقرار."



وقال إن مصدر القلق الأكبر هو أن المجتمع الدولي لم يستجب بعد لاحتياجات المساعدات الغذائية لعام 2024. وأضاف: “وكل يوم يتأخرون فيه، سيزداد الأمر سوءا”.



يقسم اليمنيون مثل السيد يوسف حياتهم إلى فترات قبل وبعد الحرب التي قسمت بلادهم. وقال إنه في السابق، كان قادرًا على شراء مشتريات خاصة لعائلته مثل عنزة كاملة، حتى أنه كان قادرًا على دفع ثمن رحلة إلى مكة لأداء فريضة الحج.



ثم، في عام 2014، استغل الحوثيون - وهي جماعة مسلحة لها معقل في الجبال الشمالية لليمن - فترة من عدم الاستقرار السياسي للسيطرة على عاصمة البلاد، صنعاء. وبدأ تحالف عسكري بقيادة السعودية، بدعم من المساعدات والأسلحة الأمريكية، حملة قصف في عام 2015 لمحاولة إعادة الحكومة المعترف بها دوليا. فرض التحالف حصاراً بحرياً وجوياً بحكم الأمر الواقع ، مما أدى إلى تقييد تدفق المواد الغذائية والسلع الأخرى إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.



ومع استمرار الحرب لسنوات، مات مئات الآلاف من الأشخاص بسبب العنف والجوع والمرض. لقد مات الأطفال جوعا - وتم توثيق أجسادهم الهزيلة في صور صارخة نشرتها وسائل الإعلام الغربية - ولاح في الأفق احتمال حدوث مجاعة واسعة النطاق.



واجه التحالف الذي تقوده السعودية في نهاية المطاف ضغوطًا دولية للانسحاب، وفي عام 2022، تم التوصل إلى هدنة مؤقتة. وقد ترك ذلك الحوثيين متحصنين في السلطة في الشمال، واليمنيين في نوع من النسيان - ليس سلاما، بل فترة راحة من أسوأ عواقب الحرب. ومع ذلك، تم تدمير اقتصاد البلاد الهش بالفعل.



وقد ارتفع راتب محمد عبدالله يوسف بأكثر من 50% من الناحية الفنية منذ بدء الحرب، لكن هذه الزيادة تلاشت وسط التضخم، حيث أصبحت العملة اليمنية عديمة القيمة على نحو متزايد.



وتحدد البنوك المركزية المتنافسة في شمال وجنوب البلاد أسعار صرف مختلفة، وتعمل السوق السوداء على الثلث. وفي عام 2014، كان دولارا واحدا يساوي حوالي 215 ريالاً يمنيًا. والآن، حيث يعيش السيد يوسف، يبلغ الرقم 1650 مقابل الدولار.



وتقع مدينة المكلا في جنوب اليمن، وتخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا اسميا. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لم يتلق الآلاف من موظفي الدولة، بمن فيهم المعلمون، رواتبهم منذ سنوات.



ونتيجة لذلك، أصبح الحرمان سمة من سمات الحياة اليومية. وفي كل ليلة، تتجمع عائلة محمد يوسف في غرفة واحدة للنوم لأنها الوحيدة التي تحتوي على وحدة تكييف الهواء لتخفيف الحرارة الشديدة. وقال إنه حتى لو كان قادرا على شراء وحدة تبريد أخرى، فإنه لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء لتشغيلها.



وقال: “لقد تخلينا عن الوجبات وتوقفنا عن شراء الأشياء للحفاظ على كرامتنا وتجنب تسول مال الآخرين ”.



يستطيع محمد عمر محمد، صاحب محل بقالة في المكلا منذ ثلاثة عقود، أن يرى التأثير في متجره مع انخفاض القوة الشرائية. وبدلاً من الأرز، يشتري العملاء الخبز المدعوم. وقال إنه توقف عن تخزين سلع مثل النوتيلا والتونة المعلبة عالية الجودة لأن زبائنه لم يعد بإمكانهم شراءها.



وفي المساء، لا يزال المتسوقون في شهر رمضان يتجمعون في سوق مزدحم بالمدينة، حيث يبيع الباعة الهامبرجر والفواكه الطازجة.



لكن التجار قالوا إن التجارة لم تعد كما كانت من قبل. إذ بات يتوقف المتسوقون ليسألوا عن تكلفة الأشياء، ثم لا يشترون شيئًا. أولئك الذين يشترون يساومون بلا هوادة على السعر.



وقال عبد الله باداوود، تاجر الذهب، الذي وجد أنه بدلاً من شراء الذهب، يرغب العديد من عملائه في بيعه: “كل عام يصبح أسوأ من العام الذي سبقه”.



كان شهر رمضان هذا العام صعباً بشكل خاص على حسين سعيد عوض، 38 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال في المكلا. وهو يكسب 55 ألف ريال يمني شهرياً كمدرس للغة العربية، وهو الراتب الذي يساوي الآن أقل من 35 دولاراً.



وقال إن هذا يختفي في غضون أيام قليلة عندما يسدد الفواتير، لذلك اضطر في فترة ما بعد الظهر لمزاولة وظيفة ثانية كبائع متجول.



منذ سنوات مضت، كانت عائلة السيد عوض تفطر في رمضان بتناول الفواكه الطازجة والمعجنات والشوكولاتة. والآن يتناولون القهوة والتمر في وجبتهم المسائية، ولأنه لا يستطيع دفع ثمن اللحوم الباهظة الثمن، فإنهم يأكلون الحساء مع الكرشة.



وتبلغ تكلفة الدجاجة الكاملة أكثر من 5000 ريال يمني، أي عُشر راتبه الشهري. ويبلغ سعر كيلو المانجو المحلي 3000 ريال؛ البرتقال المستورد حوالي 3500. وكل ذلك يفوق ما يستطيع العديد من اليمنيين تحمله. ولكن ليس الطعام وحده هو الذي أصبح بعيد المنال.



فمؤخراً، اكتشف السيد عوض أن أسنان ابنته البالغة من العمر 6 سنوات قد تحطمت لأنها لم تحصل على ما يكفي من الكالسيوم. تبلغ تكلفة علبة الحليب المجفف سعة أربعة أرطال 14 ألف ريال، أي أسبوع كامل من أجره كمدرس.



وقال: "وصف لي الطبيب الدواء وطلب مني أن أعطيها الحليب". "لكنني لا أستطيع تحمل ذلك."

المصدر: نيويورك تايمز- ترجمه: يمن شباب نت