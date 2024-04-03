القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي في جبهة كرش شمالي لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدت القوات الحكومية في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، لهجوم حوثي وصف بالعنيف على مواقعها في جبهة كرش شمالي محافظة لحج (جنوب اليمن).



وقالت مصادر عسكرية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي هاجمت بشكل مباغت مواقع عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة في موقع الضواري بجبهة كرش، واندلعت إلى إثرها مواجهات عنيفة.



وأوضحت المصادر أن المواجهات التي استمرت لعدة ساعات، انتهت بإحباط هجوم مليشيا الحوثي وإلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.



وأشارت المصادر إلى أن المعارك تسببت بمقتل وإصابة أكثر من عشرة جنود من القوات الحكومية.



وجاء الهجوم الحوثي ضمن موجة تصعيد جديدة للمليشيا في مختلف جبهات القتال بعد عمليات تجنيد وتحشيد كبيرة قامت بها خلال الأشهر الماضية ضمن استغلالها للعدوان الإسرائيلي على غزة.

