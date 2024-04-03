شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيفعله كوب من اليانسون قبل النوم في جسدك .. تأثير خارق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا ما سيفعله كوب من اليانسون قبل النوم في جسدك !! تأثير خارق

يعتبر اليانسون من الأعشاب المهمة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكثيرين ، وذلك بسبب نكهته المميزة ومذاقه الرائع ، فضلا عن احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الالتهابات وخفض نسبة سكر الدم .

وتستعرض " بوابة الأهرام " في التقرير التالي أهم الفوائد الصحية عن تناول كوب من اليانسون قبل النوم .

1- الوقاية من قرحة المعدة : يساهم تناول اليانسون ليلا في تقليل إفراز حمض المعدة وحمايتها من تكوين قرحة المعدة.

2- علاج الاكتئاب : تشير بعض الأبحاث والدراسات أن اليانسون عني بالخصائص المضادة التي تساعد في العلاج من الاكتئاب وتقليل أعراضه ، كما أنه يحتوي على مركبات فعاليتها مماثلة لبعض أدوية الاكتئاب .

3- الوقاية من فقر الدم : يحتوي اليانسون على نسبة كبيرة من الحديد ، ويساعد على إنتاج خلايا الدم الصحية في الجسم ، بالإضافة إلى أنه يساهم في تكوين الهيموجلوبين في الدم لذلك يقي من الإصابة بفقر الدم .

4- منع العدوى بالبكتيريا والفطريات : وذلك لأنه غني بالخصائص القوية المضادة للميكروبات ، لذلك فغنه يساعد على الوقاية من الإصابة بالعدوى ومنع نمو الفطريات والبكتيريا داخل الجسم .

5- تقلیل حدوث الالتهابات : يحتوي اليانسون على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة ، والتي تقوم بتقليل الالتهاب ما يساعد في التقليل من الأمراض المزمنة كأمراض السكر والقلب .

6- خفض سكر الدم : تشير بعض الدراسات أن الأنثول الموجود في اليانسون ، قد يساهم في خفض نسبة السكر في الدم ، ما يعزز من تحسين وظيفة الخلايا المنتجة للأنسولين .

