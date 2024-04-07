مجلس القيادة الرئاسي يلغي قرارات معين عبدالملك

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يزيد بن سلمان - شبوة - توجية : الغاء كافة التكليفات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق وأعضاء مجلس الوزراء ومحافظو المحافظات لشغل وظائف الإدارة العليا وكذلك وقف اي تكليفات جديدة

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*الأخ د . احمد عوض بن مبارك*

رئيس مجلس الوزراء المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

امنياتنا لكم بالتوفيق الدائم في مهامكم واعمالكم، بالإشارة الى قرارات مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2022م والى خطابتنا الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء السابق برقم (334 / م ر / 2022م) وتاريخ 2022/5/13م، والخطاب رقم (924/مر/2022) وتاريخ 2022/12/25م، والخطاب رقم (377/مر) بتاريخ 2023/1/5م بشأن *تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتضمن الغاء أي تكليفات صادرة من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين ... الخ .*

وعليه وتنفيذاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وحفاظاً على الالتزام بالقوانين النافذة *يتم الغاء كافة التكليفات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق لشغل وظائف الإدارة العليا ومحافظو المحافظات وكذلك وقف اي تكليفات جديدة، وموافاتنا بتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ هذا الخطاب، مع رفع كشف بأسماء من تم تكليفهم مع كافة البيانات الخاصة بكل منهم المتعلقة بالتوظيف والمؤهلات العلمية*.

وتقبلوا تحياتنا ،،،

*أ. د. يحيى محمد الشعيبي*

مدير مكتب رئاسة الجمهورية