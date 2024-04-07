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تعز..مليشيا الحوثي تستهدف مدينة المخا بصاروخ باليستي

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المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، فجر الأحد، مدينة المخا (غربي تعز)، بصاروخ بالسيتي.
 
وأفادت مصادر محلية وإعلامية، "أن الصاروخ الحوثي سقط بمنطقة خالية في أطراف المدينة شمال مركز المديرية".
 
وأضافت "أن الصاروخ أحدث حفرة بعمق ثلاثة أمتار ولم يلحق أية خسائر بشرية أو مادية".
 
وكان ناشطون محليون أفادوا أن المليشيا أطلقت صاروخاً من مناطق سيطرتها في الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة تعز قبيل الإعلان عن سقوط الصاروخ في المخا.
 
وتزامن الهجوم مع استمرار مليشيا الحوثي مهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج، ضمن عمليات دشنتها في نوفمبر الماضي تحت ذريعة نصرة غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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