بوريل: مهمة "أسبيدس" الأوروبية صدت 11 هجوما للحوثيين بالبحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أن مهمة الاتحاد في البحر الأحمر، صدت 11 هجوما للحوثيين منذ انطلاقها منتصف فبراير الماضي عقب هجمات على سفن تجارية.



وقال بوريل في مؤتمر صحافي إن مهمة "أسبيدس"، أي الدرع باللغة اليونانية القديمة، "رافقت 68 سفينة تجارية وصدت 11 هجوما" للحوثيين، مضيفا أن المهمة "دليل واضح على استعدادنا وقدرتنا على تعزيز الأمن الدولي وحماية الطرق البحرية والبضائع".



بدوره، أوضح قائد المهمة الأدميرال اليوناني فاسيليوس غريباريس في المؤتمر الصحافي نفسه، أنه تم اعتراض تسع طائرات مسيرة ومسيرة بحرية وأربعة صواريخ بالستية.



وقال بوريل إن الحركة في هذه المنطقة، حيث كان يمر مر 13% من التجارة العالمية قبل بدء هجمات الحوثيين، انخفضت إلى النصف، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي، فقط نصف السفن السبعين التي تستخدم قناة السويس تواصل القيام بذلك، لذا كان من الضروري التدخل".



وتشارك في هذه المهمة أربع سفن عسكرية أوروبية و19 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا، ومهمتها محض دفاعية ويحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها، لكن لا يمكنها ضرب أهداف برية للحوثيين في اليمن، بحسب وكالة "فرانس برس".



ومنذ التاسع عشر من فبراير الماضي يقود الاتحاد الأوروبي مهمة أوروبية تحت مسمى" أسبيدس" لحماية حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، من الهجمات الحوثية.

المصدر: وكالات