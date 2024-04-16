العليمي يطمئن على الشيخ "صعتر" ويشيد بمواقفه المشرّفة في التصدي لمليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم بالمواقف المشرفة للشيخ عبدالله علي صعتر عضو مجلس النواب السابق عضو الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح في التصدي لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ صعتر، للاطمئنان على سلامته عقب التفجير الارهابي الذي استهدفه وعددا من مرافقيه الاحد الماضي في مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

وخلال الاتصال هنأ الرئيس العليمي الشيخ عبدالله صعتر بنجاته من التفجير الاجرامي الغادر، مؤكدا حرص الدولة على ملاحقة المتورطين بالتفجير الارهابي، وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وأعرب الرئيس العليمي عن خالص أمنياته للمصابين من مرافقي الشيخ عبدالله صعتر بالشفاء العاجل.

وكان الشيخ عبدالله صعتر، قد نجا الأحد الماضي، من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته في ضواحي مدينة مأرب، الليلة الماضية.



وأسفر الحادث عن إصابة أحد مرافقي صعتر، فيما ألقت قوات الأمن الخاص القبض على أحد المشتبه بهم في زرع العبوة الناسفة.