مصنع الرجال والقادة.. وزير الدفاع: الكلية الحربية ركيزة أساسية في بناء القوات المسلحة

المنامة - ياسر ابراهيم - اكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، أن الكلية الحربية ركيزة أساسية في بناء القوات المسلحة على أسس متينة؛ باعتبارها مصنع الرجال والقادة التي تمد كافة وحدات القوات المسلحة بدماء جديدة نشطة على مستوى عال من الكفاءة والتدريب والتأهيل.

وأشاد الفريق الداعري خلال زيارته التفقدية للكلية الحربية في العاصمة المؤقتة عدن، ومعه عدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر في وزارة الدفاع، بالانضباط والجاهزية لطلاب الكلية، وما يتمتعون به من مهارات ولياقة بدنية عالية، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد شدد وزير الدفاع، على مضاعفة الجهود، وصقل القدرات وتنمية المعارف والخبرات القيادية للطلاب كونهم قادة المستقبل.

وتبادل وزير الدفاع، مع إدراة وطلاب الكلية وهيئة التدريس وكافة منتسبي القوات المسلحة قادة وضباط وصف وجنود، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.. محيياً الأبطال المرابطين في جبهات الكرامة والشموخ للدفاع عن الوطن ومكتسباته ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وخلال الزيارة، شهد وزير الدفاع عرضاً عسكرياً مهيباً لطلاب الكلية الحربية أظهروا من خلاله مستوى الانضباط واللياقة والجاهزية العالية.