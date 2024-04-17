جنيف..منظمة حقوقية تدعو سلطات الانتقالي بسقطرى إلى الإفراج الفوري عن الناشط "بدأهن"

دعت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، سلطات المجلس الانتقالي التي تسيطر على محافظة أرخبيل سقطرى، بالإفراج الفوري عن الناشط الإعلامي (عبدالله بدأهن).



وقالت المنظمة في بيان مقتضب على صفحتها بالفيس بوك (تدين سام اعتقال الناشط الإعلامي "عبدالله بدأهن" من قبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي بتاريخ 10 إبريل الجاري على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي".



ودعت المنظمة التي تتخذ من جنيف السويسرية مقراً لها، إلى سرعة الإفراج عن (بدأهن)، والتوقف الفوري عن الممارسات التي تهدد حرية الرأي وتنتهك القواعد القانونية.



وكانت قوات المجلس الانتقالي قد اعتقلت (بدأهن) صبيحة يوم العيد، على خلفية انتقاده استقدام مكتب الأوقاف في المحافظة، لداعية إماراتي يُدعى "سالم بن علي الشويهي" لإلقاء خطبة العيد في المصلى الرئيسي في مدينة حديبو.



وعلى إثر ذلك أدان التكتل الموحد للإعلاميين والصحفيين في المحافظات الشرقية، اعتقال بدأهن، وطالب الانتقالي بسرعة الإفراج عنه.



وأوضح: "أن مثل هذه الممارسات تقوض حق الإعلاميين والأفراد في التعبير عن آرائهم، وتنتهك جملة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء".



