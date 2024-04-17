اليمن.. مركز الإنذار المبكر يحذر من استمرار تأثير المنخفض الجوي في المحافظات الشرقية خلال الـ72 ساعة القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - ضرب منخفض جوي محافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى قطع الشوارع الرئيسية بين المدن والطريق الدولي في المحافظة شرقي اليمن، في حين استنفرت السلطات لمواجهة تداعيته.



وحذر مركز الانذار المبكر من الكوارث في حضرموت من استمرارية تأثير المنخفض الجوي على أجزاء من حضرموت والمهرة وشبوة خلال 72 ساعة القادمة وذروته تبدأ الخميس وتمتد حتى مساء الجمعة والسبت.



وقال المركز في بيان، إنه من المتوقع توسع نشاط أحزمة من السحب الركامية الرعدية في أوقات مابعد الظهيرة والمساء على وادي وصحراء وهضاب حضرموت مع تأثير محدود على المناطق الساحلية مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مع تساقط حبات البرد يرافقها نشاط للرياح الهابطة.



ونبه البيان المواطنين والمسافرين إلى اتباع ارشادات السلامة من مخاطر العواصف الرعدية والرياح الهابطة، والابتعاد عن بطون الأودية وعدم المجازفة في عبورها حال جريانها.



كما طالب برفع المركبات والممتلكات من ممرات الأودية وفروعها حال اشتداد الأمطار، بالإضافة إلى تجنب ملامسة الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذا أخذ الحيطة والحذر أثناء السفر.





كما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على 15 محافظة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته، إن الأمطار ستسقط على صحاري وهضاب وسواحل محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وأجزاء من محافظات ريمة وذمار وإب وتعز والضالع ومرتفعات لحج وأبين والبيضاء ومأرب وحجة والمحويت وعمران وصنعاء.

في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك تابع مسار المنخفض الجوي المتوقع أن يتوجه إلى المحافظات الشرقية، وأبرزها المهرة ومديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، ومدى استعداد السلطات المحلية وغرف الطوارئ للتعامل مع التداعيات المحتملة للمنخفض.



وأجرى بن مبارك اتصالات مع محافظ المهرة محمد علي ياسر، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري، واستمع إلى شرح حول تطورات المنخفض الجوي، والتوقعات على ضوء تقارير الأرصاد الجوية.



كما أطلع على الاستعدادات القائمة للتعامل مع كل الاحتمالات والإجراءات التي جرى اتخاذها، بما في ذلك تعليق الدراسة بالمهرة، ومنع الصيادين من الدخول إلى البحر، وتشكيل لجان طوارئ فرعية بمديريات الوادي والصحراء.



وشدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز تداعيات المنخفض الجوي المحتملة، والتركيز، في المقام الأول، على حماية السكان، وتحذيرهم بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، منوهاً بالإجراءات الاستباقية المتخَذة وضرورة الإسناد المجتمعي لهذه الجهود.



في سياق الاستعداد للمنخفض الجوي، أقرّت لجنة الطوارئ، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، جملة من الإجراءات والتوجيهات بشأن تنسيق الجهود، ووضع الترتيبات اللازمة لأخذ الاحتياطات الاحترازية لأي تطورات متوقعة بشأن المنخفض الجوي المتوقع أن تتأثر به مديريات الوادي والصحراء.



ونقل الإعلام الرسمي عن الوكيل العامري تأكيده ضرورة متابعة سير الحالة المناخية، وأخذ الحيطة والحذر، والتأكد من جاهزية المُعدات والأدوات التابعة لعدد من المرافق، ووضعها تحت طلبات لجنة الطوارئ، وتوجيه مديري عموم المديريات بتشكيل لجان طوارئ فرعية بالمديريات.



وشدد العامري على أن تتحمل كل الأجهزة التنفيذية مسؤوليتها المشتركة في هذا الظرف، ومضاعفة الجهود لمواجهة أية تطورات محتملة لهذا المنخفض.



في السياق نفسه، استمعت لجنة الطوارئ من مدير عام مطار سيئون الدولي، علي باكثير، إلى صورة موجزة لما تتضمنه النشرات الجوية الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، ومدى تأثر مديريات وادي حضرموت والصحراء بالمنخفض الجوي الذي يتوقع أن يستمر حتى السبت المقبل.



وأكدت لجنة الطوارئ العمل وفق المهام المُلقاة على عاتق كل الجهات الحكومية والأهلية بحسب الإمكانيات المتوفرة لديهم، والاستفادة منها إذا اقتضت الحاجة ذلك. وشددت اللجنة على أهمية إزالة أية عوائق تتسبب في انسدادات بالأودية الفرعية.

