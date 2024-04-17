اليمن.. استشهاد مواطن برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية في "الشقب" شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد مواطن يمني، الأربعاء، برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم شرقي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزة في تبة الصالحين شرق منطقة الشقب استهدفت عصر اليوم المواطن هائل على صالح (60 عاما).



وأوضحت أن القناص الحوثي استهدف المواطن بطلقة نارية اخترقت صدره وأصابت القلب مباشرة وفارق إثرها الحياة وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الثورة العام في مدينة تعز.



وبذلك ترتفع إجمالي جرائم القنص التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة الشقب إلى 248 جريمة أسفرت عن استشهاد 44 مواطنا وإصابة 204 أخرين، وفق المصادر.



وبشكل مستمر تواصل مليشيات الحوثي تنفيذ عمليات القنص مستهدفة المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء في مناطق متفرقة في محافظة تعز التي تحاصرها منذ أكثر من 9 سنوات، فضلا عن القصف الممنهج لاستهداف الأحياء والقرى السكنية.

