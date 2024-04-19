تعز.. قوات الجيش تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شمال المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش الوطني، الخميس، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا شمال مدينة تعز، جنوب شرقي البلاد.

وحسب المركز الإعلامي لقوات محور تعز، فإن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في إتجاه مواقع الجيش، في جبهة عصيفرة، شمال المدينة.

يأتي هذا في ظل التصعيد الذي تقوم به مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات بمحافظة تعز. حيث قتل مواطن في قصف قناص حوثي في منطقة الشقب بتعز الأربعاء الماضي.

كما أصيب طفل، يوم الاثنين الماضي، بجروح بليغة إثر قصف حوثي جنوبي المدينة.