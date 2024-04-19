شكرا لبحثكم عن خبر أمطار غزيرة في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت عدد من مديريات محافظة ابين هطول امطار غزيرة عصر الجمعة ومساء الخميس. وهطلت امطار غزيرة على عدد من المديريات بينها لودر ومودية والمحفد. وتشهد محافظات يمنية هطول امطار غزيرة طوال ٣ ايام مضت. وتتعرض اليمن لمنخفض جوي كبير تسبب بامطار غزيرة في محافظات عدة.

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