مقتل طفل برصاص عناصر حوثية في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل في العاشرة من عمره، برصاص عناصر حوثية أثناء اشتباكات داخلية، في مركز محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن طفلا يُدعى (أحمد عبدالواحد أحمد غالب الهمداني)، قتل مساء أمس الخميس، برصاص مسلحين حوثيين في منطقة الدائري الغربي خلف فندق "جراند إب" بمدينة إب عاصمة المحافظة.



وأضافت أن خلافات بين مسلحين حوثيين على قطعة أرض تطورت حد تبادل إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل الطفل الذي كان يجلس مع أسرته في استراحة بالقرب من مكان الحادثة.



ولفتت المصادر إلى أن الطفل كان مع أسرته في حالة فرح بعقد قران إحدى شقيقاته، قبل أن تتحول فرحتهم لحالة حزن بعد اختراق رصاصة طائشة أطلقتها العناصر الحوثية التي كانت تتبادل إطلاق النار لرأسه وتريده قتيلاً على الفور.



وأشارت المصادر إلى أن العناصر الحوثية غادرت المكان عقب الحادثة، فيما لم تحرك سلطات المليشيا ساكناً للقبض عليهم حتى اللحظة.



