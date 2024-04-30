"أسبيدس" تعلن التصدي لعدة هجمات شنها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المهمة البحرية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التصدي لعدة هجمات شنتها مليشيا الحوثي باتجاه البحر الأحمر.



وقالت المهمة في بيان على منصة الفيسبوك "في 29 أبريل 2024، نجحت المدمرة فاسان (الإيطالية) في صد هجمات متعددة قادمة من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".



وأضافت "خلال عملية الحماية هذه، أسقطت المدمرة FASAN طائرة بدون طيار".



وأشارت إلى أن السفينة التجارية المستهدفة لم تصب بأي أضرار وواصلت رحلتها بأمان إلى وجهتها المخطط لها.



وأكدت أن "الهجمات القادمة من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثي تعرض حياة البحارة للخطر مما يقوض الأمن البحري".

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي، استهدفت سفينة شحن أوروبية بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، كما شكل الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية لذات الغرض وقال إنها "دفاعية" تهدف لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.