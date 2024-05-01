الحوثيون يوزعون مشاهد لاستهداف سفينة في البحر الأحمر وغارة تستهدف الحديدة



وزع الحوثيون مساء الثلاثاء، مشاهد مصورة قالوا إنها لاستهداف سفينة في البحر الأحمر، وفي وقت سابق استهدفت غارة جوية على منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن.



ونقلت وسائل اعلام الحوثيين "أن المشاهد لإطلاق طائرة مسيرة استهدفت سفينة CYCLADES في البحر الأحمر، بعد عملية الرصد والمتابعة للسفينة وإصابتها بشكل مباشر".



وفي وقت سابق استهدفت غارة جوية أمريكية بريطانية مديرية الصليف منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة. بحسب ما نقلت وسائل اعلام الحوثيين.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في المحيط الهندي على بعد نحو 300 إلى 400 ميل بحري جنوب شرقي القرن الأفريقي في 26 أبريل نيسان، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



كما أعلنت المهمة البحرية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التصدي لعدة هجمات شنتها مليشيا الحوثي باتجاه البحر الأحمر. وقالت "نجحت المدمرة فاسان (الإيطالية) في صد هجمات متعددة قادمة من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".



والاثنين الماضي أعلن الحوثيون استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر، وسفينة إسرائيلية بالمحيط الهندي، بعدد من الطائرات المسيرة.



ويشن الحوثيين منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، كما شكل الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية لذات الغرض وقال إنها "دفاعية" تهدف لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.