الحديدة.. مليشيا الحوثي تقتل مواطنا بعد شهر من اختطافه

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على تصفية مواطن بعد شهر على اختطافه من مقر عمله بمدينة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مواطنين عثروا في الساعات الماضية على المواطن " منصور علي أحمد بُلْخَلِي" مقتولاً في منطقة قاحلة بمدينة الحديدة، وعليه آثار طعنات وطلقات رصاص.



وأوضحت المصادر أن المليشيا كانت قد اختطفت في رمضان الماضي، "بُلْخَلِي" من داخل مطعم يعمل فيه بمدينة الحديدة، وأخفته في أحد سجونها بمبرر أنه من مديرية حيس المحررة.



وخلال الآونة الأخيرة كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عمليات تصفية المختطفين في سجونها عبر التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط دعوات حقوقية للأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لجرائم المليشيا بحق المختطفين والمعتقلين.

