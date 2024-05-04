إب..مواطنون يشكون من محاولة مليشيا الحوثي الإفراج عن أحد عناصرها المتورطين في جريمة قتل

شكا مواطنون في محافظة إب (وسط اليمن)، من محاولات مليشيا الحوثي الإفراج عن أحد عناصرها المتورطين في جريمة قتل مواطن في حادثة مشهودة العام قبل الماضي.



وقال أهالي الضحية "محمد يحيى الحميري" المنحدر من مديرية حبيش، إن مليشيا الحوثي استخرجت تقريرا طبيا من اللجنة الطبية التابعة لها بالمحافظة يفيد بأن قاتل ابنهم مصاب "باضطرابات نفسية وعقلية مزمنة"، في محاولة لحمايته من القصاص.



وأضاف الأهالي أن التقرير الطبي الذي استخرجته المليشيا يوصي بعرض المتهم "فارس مرعي محمد عبادي" على طبيب نفسي بشكل منتظم في محاولة لحرف مسار القضية و الإفراج عنه بذريعة العلاج.



وأكد مشايخ وعدول وقبائل وأسر عزلة الضاحتين بمديرية حبيش، في بيان لهم تضامنهم ودعمهم الكامل لأسرة الضحية والوقوف إلى جانبهم حتى ينال الجاني عقابه وفق الشرع والقانون، محملين سلطات المليشيا مسؤولية أي تلاعب بالقضية وحرفها عن مسارها.



وكان "مرعي" وهو عنصر حوثي قد أقدم على قتل "الحميري" في الثاني عشر من سبتمبر من العام 2022، في مقر عمله بجوار البرج في شارع تعز، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.