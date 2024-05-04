الأرصاد اليمني يحذر من أمطار متفاوتة الشدة وعواصف رعدية في مناطق متفرقة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، اليوم السبت، من أن استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في مختلف محافظات الجمهورية.



وقال المركز في نشرته الجوية، إنه "يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات (سقطرى، المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، لحج، تعز، إب، الضالع، الجوف ومأرب)".



وأضاف، أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من (صنعاء، عمران، صعدة، ريمه، المحويت، حجة، ذمار وعدن).



كما توقع رياح نشطة شرق ووسط خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وأجواء حارة على السهول الساحلية والمناطق الصحراوية أثناء النهار.



وحذر مركز الأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان والمجازفة بعبورها أو التواجد في مجاريها، ومن العواصف الرعدية.



ونبه السكان في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة أثناء النهار، كما نبه مرتدو البحر من ارتفاع الموج شرق ووسط خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى.

