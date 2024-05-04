شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة_ تدشين أسبوع المرور العربي تحت شعار "بوعينا نصل آمنين" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة/المركز الإعلامي:



دشنت الإدارة العامة لشرطة السير، فعاليات أسبوع المرور العربي في محافظة المهرة، تحت شعار "بوعينا نصل آمنين" بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ سالم عبد الله نيمر، ومدير عام شرطة السير بالجمهورية اللواء عمر بامشموس، ومدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة، برعاية وزير الداخلية ومحافظ المهرة، خلال الفترة من 10 - 4 مايو 2024م.

وفي الحفل، الذي أقيم بهذه المناسبة بقاعة المجمع الحكومي بمدينة الغيضة، أشار الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر إلى الأهمية التي يكتسبها أسبوع المرور في نشر الوعي بقواعد وآداب السير والتقيد بها لتجنب حوادث الطرق وبما يحفظ أرواح الناس، مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لإنجاح فعاليات الأسبوع.

من جهته أوضح مدير عام شرطة السير اللواء عمر بامشموش بأن الأسبوع يمثل مناسبة بالغة الأهمية وتتم خلاله جملة فعاليات توعوية للمواطنين ومستخدمي الطريق بشأن ضرورة الالتزام بالأنظمة والإرشادات المرورية كواجب ديني ووطني وأخلاقي لتحقيق السلامة العامة على الطرقات.

وأشار إلى أن الاحتفاء بأسبوع المرور هذا العام يأتي في ظل واقع مخيف رصدته الأحداث على قارعة الطرقات بالنظر إلى المآسي والخسائر البشرية والمادية وزيادة الحوادث عن الأعوام الثلاثة الماضية، مستعرضا الإحصائيات والحوادث المؤسفة على مستوى المحافظات المحررة والتي بلغت (3532) حادثاً، و(458) حالة وفاة من مختلف الأعمار ذكورا وإناثاً، إصابة (2989) قرابة (1000) شخص منهم إصابتهم بليغة.

ولفت بامشموس إلى أن السرعة الزائدة والحمولة الزائدة والإهمال من أهم أسباب الحوادث المرورية، معبرا عن شكره لرجال المرور على ما يبذلونه من جهود في تنظيم حركة السير وتطبيق قواعد وأنظمة المرور.

بدوره القى مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي صمود كلمة تناول فيها الجهود المبذولة في إقامة أسبوع المرور وتجهيز الوحدات الأمنية للمشاركة في إنجاح الأسبوع وتحقيق أهدافه في التوعية المرورية.

وكان مدير إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة العقيد سالم عمر الكثيري، قد رحب بالحاضرين جميعا، مستعرضا الأنشطة والفعاليات التوعوية التي شملتها الخطة المرورية بالمناسبة.. مثمنا دعم وحضور قيادة وزارة الداخلية وشرطة السير بالجمهورية وحرصها على التدشين المركزي من المهرة.

وتخلل الحفل عدد من الرقصات والقصائد الشعرية المعبرة.

إلى ذلك تم تدشين المعرض التشكيلي الفني في إدارة شرطة السير بالمهرة وكذلك افتتاح المجسم التعبيري والتوعوي عن حوادث المرور وآثارها الكارثية والمأساوية.

حضر الحفل مدراء إدارة الأمن والقادة العسكريين والأمنيين والشرطة النسائية والأكاديميين والكشافة اليمنية.