الأمطار تقطع الخط الدولي في المهرة وتوجيهات للجيش بالمشاركة في مساعدة المتضررين

المنامة - ياسر ابراهيم - أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة المهرة، إلى قطع الخط الدولي الرابط بين مدينة المهرة وبقية مديريات المحافظة، في الوقت الذي وجه فيه وزير الدفاع الجيش بالمشاركة في في مساعدة المتضررين.

وقالت مصادر إعلامية، إن الخط الدولي الرابط بين مدينة الغيضة عاصمة المهرة، وبقية مديريات المحافظة، انقطع جراء تدفق السيول الكبيرة في الخط بفعل الامطار الناجمة عن الحالة المدارية.

وناشد المواطنون السلطات المحلية والحكومة للتدخل لإعادة الطريق للعمل بعد انقطاعها، والتخفيف من معاناتهم بفعل الخراب الكبير الذي أحدثته السيول والأمطار في شبكة الطرقات بمختلف مديريات المحافظة.

يأتي هذا في أعقاب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة حيث تدفقت على إثرها سيول جارفة، أغرقت شوارع المدينة وحاصرت منازل العديد من المواطنين.

على صعيد متصل، وجه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم السبت، محور الغيضة والوحدات العسكرية بتقديم المساعدة للسلطات المحلية بمحافظة المهرة، ومكاتبها المعنية والمشاركة في جهود انقاذ ومساعدة المتضررين من السيول الناتجة عن المنخفض الجوي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بقيادة محور الغيضة برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

واستمع الداعري، من قائد محور الغيضة اللواء محسن مرصع وقادة الوحدات الى شرح مفصل حول اوضاع محور الغيضة والوحدات العسكرية المرابطة في محافظة المهرة ومستوى جاهزيتها والجهود المبذولة في تدريب وتأهيل منتسبيها، مشددا على مضاعفة الجهود لرفع مستوى قدراتهم وكفاءتهم.

واشاد الفريق الداعري بمستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية في محافظة المهرة لحفظ الأمن والاستقرار وحفظ السكينة في المحافظة.

وثمن وزير الدفاع دور الوحدات العسكرية والأمنية في المهرة وفي منافذها على وجه الخصوص في مكافحة التهريب، مشددا على المزيد اليقظة لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات الذي تنشط فيه جماعة الحوثي.

وفي وقت سابق، أكد الفريق الداعري، أن حجم الاضرار تفوق إمكانيات السلطة المحلية بالمحافظة وتحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الحكومة والوزارات المعنية والمنظمات الدولية المانحة لتعود الأوضاع الى طبيعتها.

ويوم أمس، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحكومة والسطات المحلية بمحافظة المهرة، بالتدخل العاجل لفتح الطرق الداخلية والدولية، واستئناف تشغيل الخدمات الاساسية، والشروع في اعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة، بفعل الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.