شكرا لقرائتكم خبر عن استخدمي الزبادي مع القرنفل وزيت الزيتون و رجعي شبابك حتى لو سنك فوق ال 60 عام. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجعي شبابك حتى لو سنك فوق ال 60 عام.. استخدمي الزبادي مع القرنفل وزيت الزيتون