إب..مليشيا الحوثي تفرض جرعة سعرية على مادة الغاز المنزلي

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي، جرعة سعرية جديدة على مادة الغاز المنزلي، في محافظة إب (وسط اليمن)، وذلك بعد أسابيع من وقف بيع المادة الاستهلاكية.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي عاودت تزويد وكلاء الغاز في أحياء وحارات مدينة إب، بعد أن فرضت تسعيرة جديدة بزيادة أكثر من 20% عن سعره السابق.



وأضاف السكان، أن المليشيا أجبرت وكلاء الغاز ببيع الأسطوانة سعة 20 لتر بمبلغ 7300 ريالا بعد أن كانت تبيعه بستة آلاف ريال سابقاً.



جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد افتعلت أزمة معروض في مادة الغاز المنزلي بالمحافظة منذ مابعد عيد الفطر المبارك وأوقفت تزويد الوكلاء بالمادة في مقدمة لرفع سعره، ضمن استراتيجية افتعال الأزمات التي تنتهجها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ بداية الانقلاب.

