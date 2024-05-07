شرطة المهرة تضبط عصابة بحوزتها عملة أجنبية مزيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس الإثنين، ضبط عصابة بحوزتها عملة أجنبية مزيفة في محافظة المهرة شرقي البلاد.



وقال الإعلام الأمني، إن إدارة البحث الجنائي تلقت بلاغات ميدانية من تجار وصرافين فضلا عن بلاغات مقيدة لدي شرطة شحن عن قيام أشخاص بصرف عملة أجنبيه فئه مائة دولار اتضح أنها مزيفة.



وأوضح، أنه وبناء على البلاغات تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة الغيضة بعد بحث وتحري عن الجناة وتحديد أوصافهم ومكان تواجدهم وبالتنسيق مع النيابة العامة من ضبط كلا من ( م.ا.ع.ع _ ا.ع.ص.ا_ م.ج.ع.ع._ ع.ع.ا.ا).



وأشار الإعلام الأمني، إلى أنه تم تفتيش سكنهم وضبط مبلغ 14 ألف دولار اتضح أنها مزيفة بصورة حديثة ودقيقه جدا.



ولفت إلى أنه تم تحرير محضر ضبط بالمضبوطات وتحريزها لدي الأدلة الجنائية لفحصها لدي البنك المركزي والتحفظ علي الأشخاص الأربعة المضبوطين رهن التحقيق حتي يتم استكمال الإجراءات القانونية والاحالة الي النيابة العامة.

