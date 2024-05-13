مركز دولي: زلزال متوسط بالقرب من أرخبيل سقطرى في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - ذكر مركز دولي متخصص برصد البراكين والزلازل، أن زلزالا متوسط القوة وقع عند الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد (12 مايو) على بعد 96 كم شمال جزيرة عبد الكوري، التابعة لأرخبيل سقطرى شرق اليمن.



وبحسب موقع volcanodiscovery؛ وقع زلزالا متوسط، قوته 4.5 درجة في بحر العرب، على بعد 90 كم (56 ميل) من اليمن عند تمام الساعة 7.21 من صباح الأحد، بالتوقيت المحلي (GMT +3).



وأشار إلى أن عمق الزلزال كان ضئيلا للغاية، حيث بلغ 10 كيلومترات (6 ميل)، ولم يتم الشعور به (أو على الأقل لم يتم الإبلاغ عنه).



وبحسب ما أظهرته تفاصيل الزلزال الحيوية، التي نشرها الموقع، فجر اليوم الاثنين، فقد حدث اهتزازا معتدلا، من النوع (V)، بالقرب من مركز الزلزال، وتم تأكيد الحالة عن طريق المراجعة اليدوية.