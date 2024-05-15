الحوثيون يقولون إن الطيران الأمريكي شن عدة غارات على مطار الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، عن شن الطيران الأمريكي والبريطاني عدة غارات على مطار الحديدة الدولي الخاضع لسيطرة الجماعة، غربي البلاد.

وحسب وسائل إعلام حوثية، فقد فإن الطيران استهدف بأربع غارات مطار الحديدة الدولي، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

يأتي هذا بعد يومين من إعلان القوات الأمريكية تدمير طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي فوق خليج عدن.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت الاسبوع الماضي تصعيدا جديدا في البحر الأحمر، بعد دخول قواتها ما أسمته بالمرحلة الرابعة من العمليات التي تقوم بها في البحر الأحمر، تحت مزاعم نصرة فلسطين.