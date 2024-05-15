قوات الجيش تضبط خلايا حوثية في ثلاث مديريات جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت قوات الجيش الوطني، خلايا وصفت بالكبيرة مرتبطة بمليشيا الحوثي في ثلاث مديريات جنوب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وأفاد مصدر عسكري لـ "يمن شباب نت"، أن قوات الجيش تمكنت من ضبط خلايا مرتبطة بمليشيا الحوثي في مديرياتِ (المواسط والمعافر والشّمايتَين) الواقعة جنوبي تعز.



وقالت المصادر إنَّ قوات اللواء 35 وبالتعاون مع السلطات المحلية بالمديريات ضبَطَت تلك الخلايا بعدَ رصد تحركات مشبوهة لعناصرها في المنطقة.



وفي وقتٍ سابق من الشهر الماضي حذَّرت الأحزابُ السياسيةُ في الشمايتين من تحركات حوثية بالمديريات لاختراق المنطقة الاستراتيجية المفتوحة على البحرين الأحمر والعربي، والمُطلّة على المخا وباب المندب وخليج عدن.



وأشارَت الأحزاب إلى أنَ المليشيا لجَأت إلى الاستقطابِ من داخلِ المنطقة لتكوين خلايا وشبكات خطرة.

