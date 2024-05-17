شكرا لبحثكم عن خبر احتجاجات ليلية في عدن طلبا للكهرباء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تشهد مديرية الشيخ عثمان في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في هذه اللحظات ، احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية تدهور خدمة الكهرباء في العاصمة منذ أيام.

وخرج محتجون في تظاهرات مسائية في منطقة الممدارة مديرية الشيخ عثمان وقاموا بإشعال للنيران وإغلاق للطرقات احتجاجاً على تزايد ساعات قطع التيار الكهربائي.

يأتي تزايد انقطاع الكهرباء في عدن وسط ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة، وفي ظل عجز حكومي عن مواجهة حالة الانهيار التي أصيبت بها محطات توليد الطاقة منذ عدة سنوات.