شرطة مأرب تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن ملابسات انتحار "عبدالله البليلي" داخل السجن

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت شرطة محافظة مأرب، مساء الخميس بيانًا توضيحيًا بشأن ملابسات انتحار مواطن أثناء توقيفه داخل قسم شرطة المدينة، مؤكدة استعدادها لإطلاع أي جهة مهتمة على الأدلة المادية للحادثة.

وقال بيان الشرطة، إن نقطة أمنية في المحافظة، أوقفت مواطناً بعد الاشتباه به ويدعى "عبدالله خالد البليلي" مساء الثلاثاء الماضي 7 مايو/ أيار 2024، بسبب "تصرفاته" التي قالت إنها "مريبة"، بالإضافة لإجاباته على أسئلة أفراد الأمن الاستفهامية التي كانت "متناقضة ومضطربة".

وأشار البيان إلى إنه تم نقل الموقوف إلى قسم الروضة، (المنطقة الأمنية الثانية) لاتخاذ الإجراءات الأمنية المعتادة، مضيفة أنه وصل القسم تمام الساعة (8:08) من مساء اليوم نفسه، وتم إيداعه الحجز للتوقيف.

وأشار إلى أن الموقوف "البليلي" تناول عشاءه ثم وجبة الإفطار صباح اليوم التالي مع من كان معه في الحجز، ولوحظ عليه عقب ذلك تردداً كثيراً على دورة المياه، وفقاً للموقوفين الآخرين.

ونقل بيان شرطة مأرب عن الموقوفين قولهم، إن "البليلي" أخبرهم بأنه يعاني من مغص معوي شديد، موضحين أنه "في تمام الساعة (11:35) قبل ظهر الأربعاء توجه محتجز إلى دورة المياه، فوجده معلقاً بعد أن ربط نفسه بالبنطال الخاص به إلى نافذة الحمام، الملحق بغرفة الحجز بعد أن لف جزءاً من بنطاله حول رقبته.

وقالت إدارة شرطة مأرب إنها أبلغت النيابة العامة في المحافظة عن الحادثة، والتي بدورها أرسلت فريقاً للتحقيق فوصل قسم الروضة، عند الساعة (12:10) ظهراً، لافتاً أن الفريق قام بالتحقيق مع الموقوفين، وضابط القسم والحارس المناوب.

وأضافت أنه “وصل لاحقاً لتوثيق الحادثة قسم الأدلة الجنائية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية وتوثيق الحادثة، نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى العسكري".

وأشارت إلى أنها تواصلت مع أسرة "البليلي" والتي قدمت إلى المحافظة وطلبت نقل الجثمان لدفنه إلى مثواه الأخير، مرحبة بأي جهات تريد التوثق والاطلاع على جميع الأدلة المادية للحادثة.