قيادي حوثي يستولي بالقوة على منزل مواطن في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - استولى قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، بقوة السلاح على منزل أحد المواطنين بمدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر مطلعة، إن قياديا حوثيا يدعى "عبدالملك محمد الجهمي" استولى بالقوة على منزل مواطن يدعى "علي مصلح الغزالي"، في مدينة إب عاصمة المحافظة.



وأوضحت المصادر، أن القيادي "الجهمي" استولى على المنزل بذريعة وجود قرار من "الحارس القضائي" باحتجازه، لكن وبعد متابعة من مالك المنزل لدى سلطات المليشيا تبين لاحقاً أن الجمهي استخدم "الحارس القضائي" كواجهة فقط لنهب المنزل وتحويل ريعه لصالحه.



وخلال السنوات الماضية، سطا "الجهمي" المنحدر من محافظة ذمار، بالقوة على عدة منازل وأراضي وممتلكات لمعارضين للانقلاب ومواطنين، وحولّ ريعها لصالحه الشخصي.



وتشهد محافظة إب، انتهاكات واسعة وعمليات نهب ممنهجة للأراضي والممتلكات العامة والخاصة، من قبل قيادات ونافذي المليشيا الحوثية.

