وفاة طفل غرقاً في بئر مكشوفة بإحدى بلدات إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفل غرقا في بئر مكشوفة بإحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن) التي تشهد تزايداً في حوادث الغرق بالتزامن مع موسم الأمطار.



وقالت مصادر محلية، إن طفلاً يُدعى (علي عبدالله جابر القحطاني) توفي غرقا في منطقة "مفرق حبيش" التابعة لمديرية المخادر شمالي محافظة إب.



وأضافت المصادر أن الطفل سقط في أحد الآبار المكشوفة، وتوفي على الفور دون معرفة أسباب وملابسات الحادثة.



وبهذه الحادثة يرتفع ضحايا الغرق في محافظة إب إلى 11 شخصاً منذ بداية موسط الأمطار الجاري، توزعت بين حوادث جرف سيول أو غرق في سدود وبرك وآبار وحواجز مائية.

