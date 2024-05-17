شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء بن مبارك يلتقي وزير الخارجية في حكومة الظل بحزب العمال البريطاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لندن :

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك اليوم، في العاصمة البريطانية لندن، وزير الخارجية في حكومة الظل في حزب العمال البريطاني ديفيد لامي وذلك لمناقشة التطورات في اليمن والمنطقة.

وتناول اللقاء، طبيعة الصراع في اليمن وأسباب ودوافع استمرار مليشيا الحوثي في عدوانها على الشعب اليمني، ودور بريطانيا للمساهمة في الوصول الى تسوية سلمية.

كما تطرق اللقاء، لعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، وموقف الحكومة اليمنية المساند للأشقاء في فلسطين ورفضها لاعتداءات قوات الاحتلال في القطاع والضفة الغربية.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان