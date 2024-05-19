درع الوطن تسقط مسيرة حوثية شمالي لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - لحج / خاص اسقطت قوات درع الوطن اليوم طائرة تجسس مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز. ودفعت قوات درع الوطن بتعزيزات ضخمة إلى الجبهة المحاذية لمديرية طور الباحه شمالي لحج، حيث تمكنت من إفشال عدة محاولات تسلل لمليشيات الحوثي الإيرانية، خلال الأيام القليلة الماضية، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

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