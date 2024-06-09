شكرا لبحثكم عن خبر شركات الطاقة الشمسية الصينية توقف الإنتاج جنوب آسيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركات الطاقة الشمسية الصينية عن توقف الإنتاج في مصانعها الموجودة في جنوب شرق آسيا، وذلك على خلفية الحواجز التجارية الأمريكية المتزايدة التي أثرت على الصادرات من المنطقة. بدأت شركة لونجي جرين إنرجي، في تقليص نشاطها في مصنع بماليزيا، بعد أن أوقفت جميع خطوط الإنتاج في منشأة بفيتنام في الأسبوع السابق، مشيرة إلى أن التغيرات في السياسة التجارية منذ بداية العام كانت السبب وراء هذه التعديلات. وأكدت شركة ترينا سولار أنها ستغلق طاقتها الإنتاجية في تايلاند وفيتنام، مستندة إلى الصيانة السنوية كسبب رئيسي. وأضاف متحدث باسم الشركة أن الطلب في الولايات المتحدة يتأثر بالسياسة التجارية، متوقعًا وجود تقلبات في الطلب على المدى القصير.

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