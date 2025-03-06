شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتعال المعارك بين الجيش والحوثيين في ثلاث محافظات وإعلان رسمي عن الطرف المنتصر "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحدٍ جديد للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، شنت مليشيا الحوثي هجمات متعددة على مواقع الجيش اليمني في محافظات مأرب وتعز والجوف.

وفقًا لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع، خاضت قوات الجيش مواجهات عنيفة مع الحوثيين في شمال غرب مأرب والجبهات الجنوبية الغربية للمحافظة، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين.

كما استهدفت قوات الجيش معدات ثقيلة تابعة للحوثيين أثناء قيامهم باستحداث تحصينات وشق طرق في جبهات مأرب، ونجحت في إعطابها.

وفي محافظة تعز، تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة تسلل حوثية في قطاع الصياحي بجبهة الضباب، وإجبار المهاجمين على التراجع.

هذه الهجمات تعكس رفض الميليشيات للحلول المقترحة لإنهاء الحرب، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان سلامة المدنيين وتحقيق الاستقرار في اليمن.