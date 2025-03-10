شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للمواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن خلال الساعات القليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذير للمواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن تحسبا" لما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية خلال اليومين القادمين. وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع تشكل السحب الركامية يرافقها هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً خاصة على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب وتعز. وقد تمتد الأمطار إلى مرتفعات صعدة والأجزاء الغربية من محافظة الجوف . ونبه المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.